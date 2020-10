Tommaso Zorzi pazzo di Francesco Oppini al GF Vip: “E’ ambiguo con me” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tommaso Zorzi sembra essersi infatuato di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Tant’è che ha ammesso di trovarlo ambiguo. Non è di certo un mistero che Tommaso Zorzi e Francesco Oppini abbiano legato durante il corso di quest’esperienza al Grande Fratello Vip. I due, nonostante alcune incomprensioni, non si sono mai persi vista ed hanno … L'articolo Tommaso Zorzi pazzo di Francesco Oppini al GF Vip: “E’ ambiguo con me” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020)sembra essersi infatuato dial Grande Fratello Vip. Tant’è che ha ammesso di trovarlo. Non è di certo un mistero cheabbiano legato durante il corso di quest’esperienza al Grande Fratello Vip. I due, nonostante alcune incomprensioni, non si sono mai persi vista ed hanno … L'articolodial GF Vip: “E’con me” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Quel piatto che gli ricorda tanto la nonna... ?? #GFVIP - elisajn266 : RT @oocgfvip5: La gara di culi giudicata da Tommaso Zorzi. #GFVIP - TONIA26100726 : RT @zorlandogfvip5: PER UNA VOLTA LA REGIA FA BENE IL SUO LAVORO DUE CAM SU TOMMASO ZORZI #GFVIP - sweeetcreatureh : RT @juliearockstar: 2018, settima edizione di Pechino Express: Maria Teresa Ruta piange per il ritiro di Tommaso Zorzi. Per chi dice che è… - lightyagamixo : RT @seituilsole: Non facevo un tweet di apprezzamento per Tommaso Zorzi da quasi 24h quindi dovevo rimediare #GFVIP -