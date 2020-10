Minori | salgono a 13 i positivi | disposti altri 130 tamponi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Dopo una notte di lavoro intenso del COC Comunale diche ha rilevato il tracciamento in relazione ai nuovi(10 cittadini) sono emersi3 casi di contagio che sommati fanno un totale di 13su. Con l’ASL è stata disposta immediatamente l’effettuazione di 130che saranno eseguiti oggi presso il lungomare didove la Millenium ha allestito una location in sicurezza. “Stiamo lavorando senza sosta per tenere sotto controllo il nostro territorio – ha detto il sindaco Andrea Reale – Il momento è delicato, faccio appello alla responsabilità di ogni singolo cittadino, chiedendo a tutti di limitare i contatti ...