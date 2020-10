LaGazzettaWeb : Lecce, esplodono colpo di pistola e rapinano mezzi agricoli -

La Gazzetta del Mezzogiorno

SALICE SALENTINO (Lecce) – Entrano in una struttura ricettiva e, dopo avere esploso un colpo di pistola in aria per intimidire il custode, fuggono con un trattore carico di merce. È accaduto nella not ...I malfattori hanno fatto irruzione, la scorsa notte, in una struttura ricettiva nelle campagne tra Salice Salentino in provincia di Lecce e Avetrana in provincia di Taranto ...