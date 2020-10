La donna si spaventa quando vede un serpente nel vano portaoggetti dell’auto. Ma guardate come è stato salvato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Immaginate di andare in giro con la vostra auto e improvvisamente di notare qualcosa, fuori dal solito contesto, che vi sconvolge completamente. È quello che è capitato ad una donna australiana, che è rimasta letteralmente terrorizzata da una strana vicenda, vissuta proprio all’interno del suo veicolo. La donna, infatti ha trovato all’interno del vano portaoggetti dell’auto un serpente, che le ha provocato un vero shock. In Australia, gli incontri con animali del genere sono abbastanza comuni, ma ovviamente non all’interno della vostra auto. Un video condiviso su Facebook, racconta proprio dell’avventura vissuta dalla donna, e fa notare come in seguito alla paurosa scoperta, grazie all’intervento di un ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Immaginate di andare in giro con la vostra auto e improvvisamente di notare qualcosa, fuori dal solito contesto, che vi sconvolge completamente. È quello che è capitato ad unaaustraliana, che è rimasta letteralmente terrorizzata da una strana vicenda, vissuta proprio all’interno del suo veicolo. La, infatti ha trovato all’interno deldell’auto un, che le ha provocato un vero shock. In Australia, gli incontri con animali del genere sono abbastanza comuni, ma ovviamente non all’interno della vostra auto. Un video condiviso su Facebook, racconta proprio dell’avventura vissuta dalla, e fa notarein seguito alla paurosa scoperta, grazie all’intervento di un ...

luigibrancacci7 : @camill_di Che lo dica una donna fa ancora più impressione, perché, non è tanto il termine 'puttana', ma quello che… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Cecilia #Marogna, la Lady #Becciu 'apprendista stregona alla scuola dei massoni': i contatti della donna arrestata che… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: Cecilia #Marogna, la Lady #Becciu 'apprendista stregona alla scuola dei massoni': i contatti della donna arrestata che… - Libero_official : Cecilia #Marogna, la Lady #Becciu 'apprendista stregona alla scuola dei massoni': i contatti della donna arrestata… - marionisuno : RT @georgienonfa: A quanto pare la donna ambiziosa spaventa l’uomo che non riesce più a gestire il suo habitat, inchiodato in posizione bas… -

Ultime Notizie dalla rete : donna spaventa Due donne rapinate in strada: minacciate con un coltello Trentino Donna di 30 anni muore in aereo, paura a bordo: aveva il Covid-19

Una 30enne negli Stati Uniti muore prima del decollo su un aereo diretto verso il Texas. La ragazza aveva il Covid-19, passeggeri in panico ...

Maltrattamenti in famiglia, arrestata dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato una donna, una straniera cinquantunenne, residente a Matera, per maltrattamenti in famiglia aggravat ...

Una 30enne negli Stati Uniti muore prima del decollo su un aereo diretto verso il Texas. La ragazza aveva il Covid-19, passeggeri in panico ...La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato una donna, una straniera cinquantunenne, residente a Matera, per maltrattamenti in famiglia aggravat ...