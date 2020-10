Immortals Fenyx Rising: disponibile a breve la demo su Stadia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sul profilo twitter di Stadia è comparso un annuncio che ci comunica che sarà a breve disponibile una demo per Immortals: Fenyx Rising. Ecco quando potrete scaricarla Pare proprio che si sarà un bel mucchio di nuovi titoli da giocare nel corso delle prossime festività natalizie, e molti di questi di indubbi qualità e interesse. Uno dei giochi che andrà a tirare giù il sipario su questo 2020 videoludico è Immortals Fenyx Rising. Come abbiamo avuto modo di capire nei mesi scorsi, la nuova IP di Ubisoft sarà basata sulla formula open world. La produzione si caratterizzerà per atmosfere luminose e decisamente cartoonesche. La demo di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sul profilo twitter diè comparso un annuncio che ci comunica che sarà aunaper. Ecco quando potrete scaricarla Pare proprio che si sarà un bel mucchio di nuovi titoli da giocare nel corso delle prossime festività natalizie, e molti di questi di indubbi qualità e interesse. Uno dei giochi che andrà a tirare giù il sipario su questo 2020 videoludico è. Come abbiamo avuto modo di capire nei mesi scorsi, la nuova IP di Ubisoft sarà basata sulla formula open world. La produzione si caratterizzerà per atmosfere luminose e decisamente cartoonesche. Ladi ...

