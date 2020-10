Il Covid-19 continua a colpire l'Inter: Hakimi positivo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sembra non trovar pace la squadra di Conte che registra un nuovo caso di Coronavirus: si tratta di Hakimi. Il giocatore si aggiunge alla lista dei contagiati composta da Skriniar, Gagliardini, Radu e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sembra non trovar pace la squadra di Conte che registra un nuovo caso di Coronavirus: si tratta di. Il giocatore si aggiunge alla lista dei contagiati composta da Skriniar, Gagliardini, Radu e ...

Piu_Europa : Da una parte sovranisti, populisti, complottisti anti-Ue. Dall’altra, il buon senso di chi chiedeva da mesi e cont… - marcotravaglio : GLI OPPOSTI ISTERISMI Ieri mattina, appena due giorni dopo l’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm anti-Covid, già da… - FelipeKarmelo : CENTOVENTISETTE MORTI! La percentuale giornaliera di 'morti di covid' continua a rimanere stabilmente inferiore ri… - sportli26181512 : Cristiano Ronaldo, nuovo look e messaggio su Instagram dalla quarantena Covid: In attesa di avere un tampone negati… - PonytaEle : RT @calandriniLT: Da #Conte in #Senato ennesimo imbarazzante appello al dialogo per fronteggiare l'emergenza #Covid_19. @FratellidItalia co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Covid a Napoli, continua l’odissea di Gianni Fiorellino: «Il mio referto a un... Il Mattino Tumore al seno, prevenire salva la vita. L’importanza dello screening mammografico

Non abbasseremo la guardia. Lo sforzo che ci attende, anche e nonostante il Covid, è di continuare a contrastare il male del secolo con investimenti mirati in termini di strutture, risorse e personale ...

Ma quale grande timoniere... la Bernini smaschera Conte, demolito in Senato

"Ci avevate promesso 81mila medici- continua- e invece a stento si arriva a 30mila ... Avete stipato come sardine 30 milioni di pendolari, e' li' che si prendono il covid", conclude. "Noi da marzo vi ...

Non abbasseremo la guardia. Lo sforzo che ci attende, anche e nonostante il Covid, è di continuare a contrastare il male del secolo con investimenti mirati in termini di strutture, risorse e personale ..."Ci avevate promesso 81mila medici- continua- e invece a stento si arriva a 30mila ... Avete stipato come sardine 30 milioni di pendolari, e' li' che si prendono il covid", conclude. "Noi da marzo vi ...