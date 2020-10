Governo e Dpcm: è tutto da rifare ma Conte tentenna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è una vera e propria battaglia nel Governo e riguarda una nuova stretta a livello nazionale per arginare l’ondata di contagi. L’ala dei rigoristi, guidata da Dario Franceschini, Roberto Speranza e dal commissario straordinario Domenico Arcuri, spinge affinché venerdì, dopo il consueto report dell’Istituto superiore di sanità, si tiri una riga e, in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico e le Regioni, si prepari un nuovo pacchetto di misure già a partire dal prossimo fine settimana. Dall’altro lato quasi tutta l’intera pattuglia del Movimento 5 stelle che invita alla prudenza, che evidenzia come la tenuta sociale ed economica del paese sia a rischio, come un nuovo giro di vite potrebbe trascinare intere fasce di popolazione nel baratro. E Giuseppe Conte in mezzo.La linea ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è una vera e propria battaglia nele riguarda una nuova stretta a livello nazionale per arginare l’ondata di contagi. L’ala dei rigoristi, guidata da Dario Franceschini, Roberto Speranza e dal commissario straordinario Domenico Arcuri, spinge affinché venerdì, dopo il consueto report dell’Istituto superiore di sanità, si tiri una riga e, in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico e le Regioni, si prepari un nuovo pacchetto di misure già a partire dal prossimo fine settimana. Dall’altro lato quasi tutta l’intera pattuglia del Movimento 5 stelle che invita alla prudenza, che evidenzia come la tenuta sociale ed economica del paese sia a rischio, come un nuovo giro di vite potrebbe trascinare intere fasce di popolazione nel baratro. E Giuseppein mezzo.La linea ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Dpcm Coronavirus, governo: possibile un nuovo Dpcm. Verso lo stop a piscine e palestre Il Sole 24 ORE Dpcm Sport, palestre e calcetto: ecco tutto quello che si deve sapere

TORINO - Alla luce degli ultimi decreti anti Coronavirus del governo e dei tanti dubbi sulla pratica dello sportiva amatoriale, agonistica e professionistica, il Dipartimento per lo Sport ha pubblicat ...

Un governo assente, un premier poco lucido e un lockdown alle porte

Mentre i casi di contagi da covid-19 continuano a salire, il governo appare confuso sulle strategie da adottare. Con un lockdown alle porte ...

