Ennesimo investimento a San Giorgio del Sannio | 53enne in ospedale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una donna di 53 anni di San Nicola Manfredi è finita inper una frattura al polso, dolore cervicale e contusioni al bacino. Erano circa le 11 quado è stata investita a Sandelda un uomo del posto alla guida di una Fiat 500 XL. La donna stava attraversando via Manzoni, all’altezza dell’ex sede Asl, quando l’uomo l’avrebbe centrata in pieno, scaraventandola sull’asfalto. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’Fatebenefratelli di Benevento in codice giallo. Sono in corso le indagini per stabilire con precisione la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.