Coronavirus, sette positivi negli studi Rai: due programmi a rischio sospensione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo quanto riportato da Dagospia, la situazione in Rai non sarebbe delle migliori. sette persone nello studio tre di via Teulada sarebbero infatti risultate positive al Covid-19 e due programmi in onda da lì sono ora a rischio sospensione: si tratta di 'La Vita in Diretta' di Alberto Matano e 'Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone. Attualmente la task force della Rai sta valutando le varie ipotesi per decidere cosa fare. I due programmi, intanto, attendono con il fiato sospeso.

Sono 229 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma. A renderlo noto l'ospedale nel bollettino di oggi, mercoledì 21 ottobre. Torna quindi a risalire, in questo ...

I casi Covid-19 stanno crescendo in maniera importante in Toscana, come del resto accade in tutto il Paese: ieri nella nostra regione se ne sono ...

