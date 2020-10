Coprifuoco in tutta Italia, stop spostamenti tra regioni, chiusure. Covid, si parla di misure ‘estreme’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Covid Italia, si fanno avanti alcune ipotesi su u nuovo dpcm. Tutto dipenderà da come continuerà a evolvere la curva epidemiologica. Non un passo indietro se sarà necessario a frenare l’avanzata del virus. Non si esclude, dunque, che entro domenica possa essere firmato un nuovo dpcm al fine di garantire le stesse misure restrittive da estendere su scala nazionale. La notizia viene diffusa da Repubblica, che farebbe cenno all’ipotesi di apportare un limite agli spostamenti tra regioni se non effettuati per motivi di salute o lavoro. Ipotesi che però non troverebbero il pieno consenso da parte del Premier Conte, maggiormente proteso a intervenire soltanto su trasporti e scuola. Tutto rimane ancora sospeso nella dimensione dell’incertezza: di un vero e proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020), si fanno avanti alcune ipotesi su u nuovo dpcm. Tutto dipenderà da come continuerà a evolvere la curva epidemiologica. Non un passo indietro se sarà necessario a frenare l’avanzata del virus. Non si esclude, dunque, che entro domenica possa essere firmato un nuovo dpcm al fine di garantire le stesserestrittive da estendere su scala nazionale. La notizia viene diffusa da Repubblica, che farebbe cenno all’ipotesi di apportare un limite aglitrase non effettuati per motivi di salute o lavoro. Ipotesi che però non troverebbero il pieno consenso da parte del Premier Conte, maggiormente proteso a intervenire soltanto su trasporti e scuola. Tutto rimane ancora sospeso nella dimensione dell’incertezza: di un vero e proprio ...

Open_gol : E sono tre: cresce l'ipotesi di un altro Dpcm entro domenica che potrebbe allargare il coprifuoco notturno a tutta… - Lalla702 : @GiuseppeConteIT @sanchezcastejon Su una cosa siete uguali. Lo smistamento dei mikranti nelle isole una volta patri… - ZenatiDavide : Covid Milano, Sala: 'Coprifuoco non è follia lombarda' : Il sindaco meneghino: 'C'è un'impennata dei ricoveri in t… - TorciaPolitica : RT @Michele_Arnese: 'Nuovo dpcm entro domenica sera, con la chiusura di palestre e piscine, nuovi limiti agli orari dei centri commerciali… - carlo_centemeri : Covid, coprifuoco e chiusure: le misure delle regioni In Lombardia e Campania coprifuoco dalla 23, in Piemonte cent… -