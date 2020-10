Conte: “Pareggio beffa, non ricordo un loro tiro in porta. Dobbiamo evitare gli errori” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Intervistato da Sky sport, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato del 2-2 dei suoi con il Borussia Mönchengladbach. Queste le sue parole: “Pareggio che ci sta stretto. Sicuramente meritavamo qualcosa di più. A parte la determinazione e il coraggio questa è una squadra che crea tante situazioni. Dispiace commentare un pareggio perché non ricordo un tiro in porta da parte loro o una parata di Handanovic. Abbiamo preso gol su rigore e una ripartenza. Da parte nostra abbiamo creato e con un po’ di buona sorte potrebbe anche aiutarci considerando tutto a 360 gradi”. Su Hakimi: “Abbiamo saputo della sua positività alle 17.00, dopo che si era allenato con noi anche stamane. Mi dispiace per il ragazzo così come per tutti i ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Intervistato da Sky sport, Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato del 2-2 dei suoi con il Borussia Mönchengladbach. Queste le sue parole: “Pareggio che ci sta stretto. Sicuramente meritavamo qualcosa di più. A parte la determinazione e il coraggio questa è una squadra che crea tante situazioni. Dispiace commentare un pareggio perché nonuninda parteo una parata di Handanovic. Abbiamo preso gol su rigore e una ripartenza. Da parte nostra abbiamo creato e con un po’ di buona sorte potrebbe anche aiutarci considerando tutto a 360 gradi”. Su Hakimi: “Abbiamo saputo della sua positività alle 17.00, dopo che si era allenato con noi anche stamane. Mi dispiace per il ragazzo così come per tutti i ...

DiMarzio : #Inter, #Conte commenta il pareggio di oggi | #UCL - Mikiinterfiore : RT @marifcinter: Conte: 'Oggi abbiamo dominato per gran parte della partita. Il Borussia ha fatto due tiri e due gol. Non ricordo una sola… - Damiano__89 : RT @marifcinter: Conte: 'Oggi abbiamo dominato per gran parte della partita. Il Borussia ha fatto due tiri e due gol. Non ricordo una sola… - MarisciaFox : RT @marifcinter: Conte: 'Oggi abbiamo dominato per gran parte della partita. Il Borussia ha fatto due tiri e due gol. Non ricordo una sola… - lccatt : RT @DiMarzio: #Inter, #Conte commenta il pareggio di oggi | #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Pareggio SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia