Carlos sul padre Corona: “Non ha il covid e mi picchia”, il video choc (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una videochiamata alla mamma Nina Moric in cui Carlos Maria Corona, 18enne figlio di Fabrizio Corona, parla del padre e fa sapere: «Mi picchia, mi dà gli psicofarmaci e non ha il covid». La videochiamata è stata pubblicata dall’account di Nina Moric, seguita da una didascalia in cui l’ex modella spiega i motivi dietro alla condivisione: «Carlos Maria – ha scritto sul social – mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, senza nessuno scopo di lucro ma solo per aiutare mio figlio sulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire LA VERITÀ». View this post on Instagram ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unachiamata alla mamma Nina Moric in cuiMaria, 18enne figlio di Fabrizio, parla dele fa sapere: «Mi picchia, mi dà gli psicofarmaci e non ha il». Lachiamata è stata pubblicata dall’account di Nina Moric, seguita da una didascalia in cui l’ex modella spiega i motivi dietro alla condivisione: «Maria – ha scritto sul social – mi ha chiamato e ha voluto che questosia pubblicato, senza nessuno scopo di lucro ma solo per aiutare mio figlio sulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire LA VERITÀ». View this post on Instagram ...

