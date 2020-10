Biodigestore | Ruggiero | “Ora tocca a Regione | Ato e Palazzo Mosti dire di no”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSulla vicenda delin ponte Valentino a intervenire è Giuseppe, consigliere provinciale del Pd e sindaco di Foiano Valfrotore. Scrive l’esponente dem: “E’ importante che l’ASI, dopo lo studio effettuato dall’Università del Sannio, abbia preso atto dell’impossibilità di realizzare a Ponte Valentino un impianto per il trattamento di 110.000 tonnellate di umido con annesso termovalorizzatore. Le enormi problematiche idrogeologiche dell’area e la totale assenza di una logistica legata all’impianto erano talmente evidenti che aver scomodato l’Università per un parere significava aver generato uno chiaro sperpero di denaro pubblico se non fosse stato che la spesa di tutto questo era a totale carico del proponente. Adesso ...

Con piacere, apprendiamo dalla stampa del sopraggiunto «ravvedimento» del presidente Luigi Barone in merito alla realizzazione del Biodigestore in zona ASI Benevento.Con piacere, apprendiamo dalla stampa del sopraggiunto «ravvedimento» del presidente Luigi Barone in merito alla realizzazione del Biodigestore in zona ASI Benevento. Il 28 agosto scorso, il Partito D ...