Ultime Notizie Roma del 20-10-2020 ore 07:10 (Di martedì 20 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e martedì 20 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio la Lombardia ampli altrettanti covid chiede e ottiene dal governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì con i centri commerciali non alimentari che resteranno chiusi nel weekend l'ospedale Fiera di Milano sarà pronto entro pochi giorni al sicuro Fontana il rapporto tra positivi dei tamponi in Italia è salita al 9,4% un dato record altri 73 decessi il comitato tecnico-scientifico che le prime vaccinazioni per frazioni per persone fragili forze dell'ordine e operatori sanitari partiranno a primavera l'assegno unico arriverà fino a €200 a figlio ferma a Gualtieri sulla il ministro dell'economia anticipa poi che la cassa integrazione Sara prorogata fino a fine anno con decreto il programma

Covid Italia, il bollettino di oggi 19 ottobre 2020. Nuovi casi di coronavirus in calo a quota 9.338 (-2.376), complice la riduzione di oltre 47mila tamponi (98.864 effettuati nelle ultime ...

C0CC0LE AL FESTIVAL La notizia, per Tib Teatro, è una coccola d'ossigeno.

C0CC0LE AL FESTIVALLa notizia, per Tib Teatro, è una coccola d'ossigeno. Dopo mesi durissimi anche per il mondo dello spettacolo, che ha dovuto calare il sipario e chiudere le porte, ...

