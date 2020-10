Totti, Ilary Blasi e il parto in diretta di “Donna Paola”: ma c’è un «colpo di scena» inatteso (Di martedì 20 ottobre 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano la nascita dei “nipotini”. La gatta Donna Paola ha partorito i suoi cuccioli annunciati lo scorso settembre lasciando sorpreso l’ex capitano della Roma. «C’è una donna incinta in questa casa…», disse Ilary Blasi facendo credere per un attimo che lei fosse in attesa di un altro figlio. Giunto il termine della gravidanza ecco l’inatteso «colpo di scena», mostrato in diretta nelle storie di Instagram della conduttrice televisiva. Cosa è successo ai gattini di Donna Paola da lasciare a bocca aperta Ilary Blasi? La felina – divenuta star dei social dopo la caccia al ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Francescofesteggiano la nascita dei “nipotini”. La gatta Donna Paola harito i suoi cuccioli annunciati lo scorso settembre lasciando sorpreso l’ex capitano della Roma. «C’è una donna incinta in questa casa…», dissefacendo credere per un attimo che lei fosse in attesa di un altro figlio. Giunto il termine della gravidanza ecco l’di», mostrato innelle storie di Instagram della conduttrice televisiva. Cosa è successo ai gattini di Donna Paola da lasciare a bocca aperta? La felina – divenuta star dei social dopo la caccia al ...

