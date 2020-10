Scuola, in Emilia-Romagna altri 120 bus in strada per evitare affollamenti (Di martedì 20 ottobre 2020) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna trova altri 120 autobus da mettere in strada per alleggerire il carico nelle ore di punta, soprattutto per il trasporto scolastico. Lo annuncia il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, questa mattina ai microfoni della Tgr. In previsione dell’avvio dell’anno scolastico, ricorda Bonaccini, “avevamo messo 270 bus in più. Adesso ne mettiamo altri 120 e quindi arriveremo a circa 400 mezzi in più tutti i giorni sulle strade, per cercare di diminuire il carico su alcune tratte e alcuni mezzi in alcuni orari di punta”. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna trova altri 120 autobus da mettere in strada per alleggerire il carico nelle ore di punta, soprattutto per il trasporto scolastico. Lo annuncia il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, questa mattina ai microfoni della Tgr. In previsione dell’avvio dell’anno scolastico, ricorda Bonaccini, “avevamo messo 270 bus in più. Adesso ne mettiamo altri 120 e quindi arriveremo a circa 400 mezzi in più tutti i giorni sulle strade, per cercare di diminuire il carico su alcune tratte e alcuni mezzi in alcuni orari di punta”.

sbonaccini : #Scuola, in #EmiliaRomagna test sierologici per il #Covid19 rapidi e gratuiti per studenti e familiari, direttament… - mikelibramania : @pasqualevallar @gladiatoremassi Ricordo che avete sposato i ladri di sold pubblici con più appetito! Truffa sulle… - ComuneRubiera : RT @RegioneER: #Scuola, in #EmiliaRomagna test sierologici per il #Covid19 rapidi e gratuiti per studenti e familiari, direttamente in #far… - Ausl_RE : RT @RegioneER: #Scuola, in #EmiliaRomagna test sierologici per il #Covid19 rapidi e gratuiti per studenti e familiari, direttamente in #far… - luca_ste00 : @Ruffino_Lorenzo Già ai primi di settembre la situazione stava già sfuggendo di mano. Pochi tamponi e gli stessi nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Emilia Scuola, in Emilia-Romagna test sierologici rapidi gratuiti per gli studenti e i loro familiari: direttamente in farmacia Regione Emilia Romagna Trasporto pubblico, 120 nuovi bus per rispondere al sovraffollamento sui mezzi in Emilia Romagna

120 autobus per potenziare il trasporto pubblico locale dell’Emilia-Romagna. È quanto deciso ieri sera nel corso del tavolo regionale sul Tpl per rispondere al problema del sovraffollamento sui mezzi ...

Emilia Romagna: Tpl, in arrivo altri 120 autobus per potenziare il servizio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - 120 nuovi autobus, forniti da ditte private, da utilizzare nelle aree piu' critiche individuate a livello territoriale. E' stato deciso ieri sera nel co ...

120 autobus per potenziare il trasporto pubblico locale dell’Emilia-Romagna. È quanto deciso ieri sera nel corso del tavolo regionale sul Tpl per rispondere al problema del sovraffollamento sui mezzi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - 120 nuovi autobus, forniti da ditte private, da utilizzare nelle aree piu' critiche individuate a livello territoriale. E' stato deciso ieri sera nel co ...