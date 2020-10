Sale sull’aereo e tossice ripetutamente sui passeggeri | “Morirete tutti!”

Leggi su yeslife

(Di martedì 20 ottobre 2020)a bordo di un aereo, Easyjet in partenza da Belfast e dà spettacolo di pratiche di negazionismo da Covid-19 Nonostante il Covid-19 abbia assaporato un ritorno “terrificante” nel mondo, dopo la piccola e breve tregua estiva, c’è ancora qualcuno che non riesce a “digerire” la sentenza emanata dal nemico. Parliamo senz’altro dei negazionisti per eccellenza … L'articolosull’aereo esui: “Morirete tutti!” proviene da YesLife.it.