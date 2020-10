Pascale | ecco il tampone-flash | risultato in meno di due ore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In un momento drammatico in cui impennano i contagi tracciabilità e tempestività diventano due parole chiave. Ed è in questa direzione che va l’ultima iniziativa dell’Istituto dei tumori di Napoli, ospedale che dall’inizio della pandemia non si è mai fermato. Tocca al dipartimento di Melanoma e Immunoterapia di Paolo Ascierto sperimentare per primo, questa mattina, uno strumento altamente tecnologico, entrato in funzione al, gestibile autonomamente dai vari reparti, in grado di dare la risposta del test in un’ora e 40 a sei persone contemporaneamente. Si tenta, così, di superare due dei problemi principali dell’epidemia in questo momento: il tempo legato alla risposta dele l’intasamento dei laboratori. Per Ascierto ci ...