Oms: “Con l’inverno ci aspettiamo mesi duri” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il direttore Dell’Organizzazione: “Stiamo assistendo a un'accelerazione in Europa e Nord America” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 20 ottobre 2020) Il direttore Dell’Organizzazione: “Stiamo assistendo a un'accelerazione in Europa e Nord America”

Adnkronos : #Covid, #Oms: 'Con l'inverno ci aspettano mesi duri' - TgLa7 : #Covid, Oms: immunità di gregge possibile solo con vaccino - Frances49749320 : @GiuseppeConteIT L'Oms è il dott. Ricciardi con la protezione Civile Italiana dichiara che le mascherine sono inuti… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Italia: L'Oms: chi entra in contatto con un positivo deve stare in quarantena - Agenzia_Italia : L'Oms: chi entra in contatto con un positivo deve stare in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Oms “Con Vaccino Covid, Oms: «C’è speranza entro la fine dell’anno» Corriere della Sera