Nasce l'intergruppo parlamentare Mes subito: 40 adesioni da Pd, Iv, Fi e c'è anche Trizzino (M5s). "Ma mi adeguerò a decisioni di Conte" (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la giornata di tensioni nella maggioranza seguita alle dichiarazioni di Giuseppe Conte sul Mes e la promessa di un "tavolo politico" che riguarderà anche il prestito per la sanità, Nasce in Parlamento l'intergruppo Camera-Senato "Mes subito". E tra i 40 parlamentari che hanno aderito finora c'è anche Giorgio Trizzino, medico chirurgo e deputato del Movimento 5 Stelle, che da mesi sostiene la necessità di chiedere quel finanziamento. Trizzino ad Affaritaliani.it spiega: "La mia adesione serve come sprone per ragionare, in particolare sui tempi perché non possiamo aspettare che i fondi arrivino a metà del 2021. Ma mi adeguerò alla linea del presidente del Consiglio. Se riterrà che non ...

