Mes, ancora tensione nella maggioranza. Conte rimanda al vertice ma conferma di essere freddo (Di martedì 20 ottobre 2020) Incontro oggi Conte-Sanchez a Roma, leader dei paesi europei maggiormente colpiti dalla pandemia, d'accordo nel non fare ricorso al Mes. Domani si riunisce l'Intergruppo dei parlamentari favorevoli al ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 ottobre 2020) Incontro oggi-Sanchez a Roma, leader dei paesi europei maggiormente colpiti dalla pandemia, d'accordo nel non fare ricorso al Mes. Domani si riunisce l'Intergruppo dei parlamentari favorevoli al ...

AlbertoBagnai : AVETE TORTO! Prima ve lo diedero gli elettori, poi ve l’hanno dato i fatti, e oggi ve lo siete dato da voi. Siete ancora lì!? #MES - giulianopisapia : Non possiamo perdere ancora tempo con politicismi e tentennamenti. Prima che sia troppo tardi dobbiamo usare tutti… - ale_villarosa : Intervista su @Affaritaliani Consiglio lettura... - saraosalvatore : RT @vincesofo: Nonostante il #Governo ci dica che siamo in emergenza da #SecondaOndata, dopo più di 130 giorni NON hanno ancora speso i fon… - PonytaEle : RT @vincesofo: Nonostante il #Governo ci dica che siamo in emergenza da #SecondaOndata, dopo più di 130 giorni NON hanno ancora speso i fon… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes ancora "Capitolo Mes ancora più chiuso. In Parlamento il M5s voterà no” Affaritaliani.it Legge di Bilancio 2021 - Incontro con la stampa al termine del Consiglio dei Ministri

La programmazione di Martedì 20 Ottobre 2020 Palinsesto. 05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo; 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri; 06:00 Lavor ...

Tensioni nella maggioranza sul Mes e il fronte del Sì punta alla via parlamentare

AGI - Il tavolo politico della maggioranza, da una parte, e gli stati generali del Movimento 5 Stelle dall'altra. Sono queste le due incognite che pesano sul ricorso al Mes. Fonti parlamentari di magg ...

La programmazione di Martedì 20 Ottobre 2020 Palinsesto. 05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo; 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri; 06:00 Lavor ...AGI - Il tavolo politico della maggioranza, da una parte, e gli stati generali del Movimento 5 Stelle dall'altra. Sono queste le due incognite che pesano sul ricorso al Mes. Fonti parlamentari di magg ...