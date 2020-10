L’ultimo ruolo di Chadwick Boseman (Black Panther) in un film Netflix (Di martedì 20 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=R4kUuAs0oXQ Nata nel 1886, Ma Rainey è stata una delle più acclamate e influenti cantanti blues di professione nei primi decenni del ’90o, con tanto di contratto con la Paramount Records. A raccontare la sua storia straordinaria è ora un film originale Netflix: Ma Rainey’s Black Bottom, dal titolo di una delle sue incisioni più famose. Come si vede nel trailer ufficiale uscito in queste ore, a interpretarla è Viola Davis, in una performance straordinaria che già alcuni critici vorrebbero candidata all’Oscar (riconoscimento che l’attrice ha già vinto nel 2016). Ma la pellicola è destinata a passare la storia anche perché contiene l’ultima interpretazione di Chadwick ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=R4kUuAs0oXQ Nata nel 1886, Ma Rainey è stata una delle più acclamate e influenti cantanti blues di professione nei primi decenni del ’90o, con tanto di contratto con la Paramount Records. A raccontare la sua storia straordinaria è ora unoriginale: Ma Rainey’sBottom, dal titolo di una delle sue incisioni più famose. Come si vede nel trailer ufficiale uscito in queste ore, a interpretarla è Viola Davis, in una performance straordinaria che già alcuni critici vorrebbero candidata all’Oscar (riconoscimento che l’attrice ha già vinto nel 2016). Ma la pellicola è destinata a passare la storia anche perché contiene l’ultima interpretazione di...

