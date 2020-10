LIVE Vuelta a España 2020, Irun-Arrate Eibar in DIRETTA: Carapaz e Roglic in testa. Formolo a 30”. Froome in crisi (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 14.44 VINCEEEE ROGLIIIIIIIIICCCCC!!!! FAVOLOSO ATTACCO DELLO SLOVENO ALL’ULTIMO CHILOMETRO!!!! CHE SPETTACOLO!!!! 14.43 ATTACCA Roglic ALL’ULTIMO CHILOMETRO!!!!! 17.42 Il gruppetto di testa scollina siamo a 2 km dal traguardo. Si giocheranno il successo di tappa: Bennet e Chavez (Mitchelton Scott), Felix Großschartner (Bora), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Mas (Movistar), Kuss e Roglic (Jumbo Visma) e Daniel Martin. 17.41 Siamo allo scollinamento il gruppetto di testa è composto da otto corridori. 17.40 IMPRESSIONANTE KUSS!!! ATTACCA ANCORA!!!! 17.39 Nel secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 14.44 VINCEEEE ROGLIIIIIIIIICCCCC!!!! FAVOLOSO ATTACCO DELLO SLOVENO ALL’ULTIMO CHILOMETRO!!!! CHE SPETTACOLO!!!! 14.43 ATTACCAALL’ULTIMO CHILOMETRO!!!!! 17.42 Il gruppetto discollina siamo a 2 km dal traguardo. Si giocheranno il successo di tappa: Bennet e Chavez (Mitchelton Scott), Felix Großschartner (Bora), Richard(INEOS Grenadiers), Mas (Movistar), Kuss e(Jumbo Visma) e Daniel Martin. 17.41 Siamo allo scollinamento il gruppetto diè composto da otto corridori. 17.40 IMPRESSIONANTE KUSS!!! ATTACCA ANCORA!!!! 17.39 Nel secondo ...

