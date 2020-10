L’app Immuni supera i 9 milioni di download Dato utile o solo propaganda?

Leggi su blogo

(Di martedì 20 ottobre 2020), l’app ufficiale per il contact tracing in Italia rilasciata a giugno dopo l’avvio dell’allentamento del lockdown, hato in queste ore i 9,1di. A renderlo noto con entusiasmo è stato oggi il Ministero della Salute, che non perde occasione per definire l’app“un’arma in più contro COVID-19” con l’obiettivo di incentivare – e lo sforzo è comune a tutto il governo – i cittadini italiani a scaricare e, soprattutto, tenere attiva l’app, così da renderla il più possibile efficace. Da settimane i canali istituzionali e diversi organi di stampa diffondono i dati didi, celebrando di volta in volta i piccoli traguardi ...