L’allenatore del Midtjylland avverte: “Con il nostro gioco metteremo in difficoltà Liverpool, Atalanta e Ajax” (Di martedì 20 ottobre 2020) Bryan Priske, allenatore del Midtjylland avverte Atalanta, Liverpool e Ajax, le squadre sulla carta favorite nel girone dei danesi che domani sera esordiranno in casa contro l'Atalanta di Gasperini.LE PAROLE DI PRISKEcaption id="attachment 1039815" align="alignnone" width="1024" Priske, getty images/captionPriske lancia la sfida alle avversarie nel girone di Champions: "Noi siamo orgogliosi di esserci qualificati a una competizione così importante, cercheremo di complicare la vita il più possibile a tutte le nostre avversarie. Non penso a quanti punti possiamo fare, ma il nostro gioco metterà in difficoltà Liverpool, Ajax e Atalanta. Ho fiducia nei miei ragazzi, la nostra è una buona squadra, costruita ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Bryan Priske, allenatore dele Ajax, le squadre sulla carta favorite nel girone dei danesi che domani sera esordiranno in casa contro l'di Gasperini.LE PAROLE DI PRISKEcaption id="attachment 1039815" align="alignnone" width="1024" Priske, getty images/captionPriske lancia la sfida alle avversarie nel girone di Champions: "Noi siamo orgogliosi di esserci qualificati a una competizione così importante, cercheremo di complicare la vita il più possibile a tutte le nostre avversarie. Non penso a quanti punti possiamo fare, ma ilmetterà in difficoltà, Ajax e. Ho fiducia nei miei ragazzi, la nostra è una buona squadra, costruita ...

