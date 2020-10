La catastrofe è servita | i clan stanno fagocitando i ristoranti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 ottobre 2020) «È certamente un passo importante nella direzione giusta, quella del fare concreto. Quanto il passo sia davvero buono e utile lo dirà la sua traduzione in cifra operativa. Per ora, facciamo il tifo». È questo il giudizio a caldo di Gian Carlo Caselli, presidente dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, sul via libera ottenuto in Conferenza Stato-Regioni dal Fondo ristorazione. L’ok è arrivato venerdì scorso su un provvedimento che stabilisce i criteri di erogazione del contributo a fondo perduto destinato alle imprese del settore. Il decreto legge Agosto aveva stanziato 600 milioni di euro per questo progetto: un sostegno a, mense, agriturismo, imprese di catering per eventi e alberghi, per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e ...