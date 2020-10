La cancellazione di Glow stronca un appello all’inclusione ascoltato e già in atto

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il trascorrere dei giorni dalla notizia delladinon attenua il senso di rivalsa dei fan, dei critici, del cast e di svariati collaboratori coinvolti nella produzione della serie. La petizione in supporto della richiesta di Marc Maron – assicurare al team creativo la possibilità di chiudere il cerchio con un film tv di due ore – conquista slancio ogni giorno che passa, e nascono al contempo nuove iniziative popolari per convincere i vertici di Netflix a dare alla serie una degna conclusione. Superato il senso di sconforto dei primi giorni, alcune interpreti del cast sono tornate a far convergere l’attenzione dei fan e della stampa su un esempio lampante dei grandi valori umani alla base della dramedy Netflix. In una serie di post su Instagram Sunita Mani, Sydelle Noel, Britney Young, Shakira Barrera, Kia ...