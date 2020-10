Imma Tataranni 2: quando andrà in onda la nuova stagione? (Di martedì 20 ottobre 2020) Si avvicinano le riprese per Imma Tataranni 2, mentre su Rai1 vanno avanti le repliche, ma quando andranno in onda le nuove puntate? Imma Tataranni 2 si farà: non ci sono ancora certezze su quando andrà in onda la nuova stagione ma produttori e sceneggiatori sono al lavoro e le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare a gennaio 2021, virus permettendo. A confermare la data è stato Massimiliano Gallo, che in Imma Tataranni - Sostituto procuratore interpreta il marito della protagonista, dalle pagine di DiPiù TV: l'attore napoletano ha spiegato che le riprese, inizialmente programmate per settembre, sono state posticipate alle prime settimane del 2021 per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020) Si avvicinano le riprese per2, mentre su Rai1 vanno avanti le repliche, maandranno inle nuove puntate?2 si farà: non ci sono ancora certezze suandrà inlama produttori e sceneggiatori sono al lavoro e le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare a gennaio 2021, virus permettendo. A confermare la data è stato Massimiliano Gallo, che in- Sostituto procuratore interpreta il marito della protagonista, dalle pagine di DiPiù TV: l'attore napoletano ha spiegato che le riprese, inizialmente programmate per settembre, sono state posticipate alle prime settimane del 2021 per ...

