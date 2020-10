Happy Days: reunion per Ron Howard e il cast della serie a sostegno di Joe Biden (Di martedì 20 ottobre 2020) Il cast di Happy Days si prepara ad una reunion del telefilm a sostegno di Joe Biden: e ci saranno anche Ron Howard e il mitico Fonzie, Henry Winkler. Il cast di Happy Days, compresi Ron Howard ed Henry Winkler, sarà protagonista di una reunion virtuale finalizzata a raccogliere fondi per sostenere il Partito Democratico del Wisconsin, dove fu ambientata la serie tv, e quindi il candidato alla Casa Bianca Joe Biden. Sono trascorsi oltre trent'anni da quando il pubblico diceva addio ad Happy Days, la serie televisiva che ha permesso ad alcuni attori di rimanere nel cuore di intere generazioni e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020) Ildisi prepara ad unadel telefilm adi Joe: e ci saranno anche Rone il mitico Fonzie, Henry Winkler. Ildi, compresi Roned Henry Winkler, sarà protagonista di unavirtuale finalizzata a raccogliere fondi per sostenere il Partito Democratico del Wisconsin, dove fu ambientata latv, e quindi il candidato alla Casa Bianca Joe. Sono trascorsi oltre trent'anni da quando il pubblico diceva addio ad, latelevisiva che ha permesso ad alcuni attori di rimanere nel cuore di intere generazioni e ...

