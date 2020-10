“Grande Fratello Vip” | Elisabetta Gregoraci attaccata da Antonella Elia | «Sei patetica»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 20 ottobre 2020)è senza dubbio tra le protagoniste di questo ‘GrandeVip’. Nel corso dell’ultima puntata, trasmessa ieri sera, lunedì 19 ottobre 2020, non sono mancati i colpi di scena sull’avvenente showgirl di Soverato. Ancora una volta Alfonso Signorini è tornato a parlare del presunto flirt tra la 40enne e il giovane Pierpaolo Petrelli, dopo che sui social i fan hanno notato un particolare: ogni qual volta si tira in ballo la ‘liason’,si dà due colpetti sul petto. Addirittura tra gli utenti c’è stato pure chi ha messo insieme vari spezzoni, realizzando un mini collage, che è stato mostrato in diretta all’ex moglie di Briatore. leggi anche l’articolo ...