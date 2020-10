Gossip News: Tommaso Zorzi in un mare di lacrime per un ricordo, Temptation Island arriva alla fine con un colpo di scena (Di martedì 20 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Tommaso Zorzi in lacrime, dell’ultima puntata di Temptation Island, di Chiara Ferragni e la questione mascherine e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Tommaso Zorzi: Zorzi è finito in lacrime a causa di un caro ricordo, quello della nonna. L’influencer prima ha spiegato ai compagni di aver bisogno di stare per un po’ in completa solitudine, poi ha palesato la motivazione, affermando di essere nostalgico e triste a causa di quel ricordo. Temptation Island: ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo diin, dell’ultima puntata di, di Chiara Ferragni e la questione mascherine e della programmazione televisiva prevista per questa sera.è finito ina causa di un caro, quello della nonna. L’influencer prima ha spiegato ai compagni di aver bisogno di stare per un po’ in completa solitudine, poi ha palesato la motivazione, affermando di essere nostalgico e triste a causa di quel: ...

RadioItalia : .@MetaErmal ha scritto un messaggio dolcissimo per la sua fidanzata! - newsandgossippp : Ciao a tutti, non vi dirò il mio nome, un pò come in gossip girl, ma una scarsa imitazione; mi piace leggere e tene… - KikkaMars86 : RT @mtvitalia: C'è già la data: il 14 novembre ?? Tom Felton contiamo su di te ? #HarryPotter - Kadja50519362 : RT @mtvitalia: C'è già la data: il 14 novembre ?? Tom Felton contiamo su di te ? #HarryPotter - mtvitalia : C'è già la data: il 14 novembre ?? Tom Felton contiamo su di te ? #HarryPotter -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Raoul Bova Sono ingrassato 20 chili per il dolore Gossip News Gossip News: Tommaso Zorzi in un mare di lacrime per un ricordo, Temptation Island arriva alla fine con un colpo di scena

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Tommaso Zorzi in lacrime, dell’ultima puntata di Temptation Island ...

GF VIP 5 le news di Signorini: 3 nuovi ingressi vip subito, poi personaggi tradizionali

Nuovo appuntamento con Casa Chi e nuove anticipazioni direttamente da Alfonso Signorini che ha confermato l’ingresso nella casa di tre nuovi concorrenti. Ma non solo. Il conduttore del Grande Fratello ...

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Tommaso Zorzi in lacrime, dell’ultima puntata di Temptation Island ...Nuovo appuntamento con Casa Chi e nuove anticipazioni direttamente da Alfonso Signorini che ha confermato l’ingresso nella casa di tre nuovi concorrenti. Ma non solo. Il conduttore del Grande Fratello ...