GFVIP | Elisabetta Gregoraci spunta un nuovo corteggiatore | chi è Stefano?

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tra i protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri non può non esserci ancheche si sta vivendo quest’esperienza nel modo più spontaneo possibile. Affine a Pierpaolo Petrelli che da settimane la corteggia e le ha fatto capire quanto è interessato a lei nonostante la sua esitazione,ha spiegato a Signorini ma soprattutto al pubblico social a chi sono rivolti i suoi battiti del cuore, un gesto codificato che per molti è un messaggio rassicurante per un presunto fidanzato che l’attende fuori. Laha spiegato che non c’è nessun segreto, i suoi segnali sono rivolti soprattutto alle sue amiche e ad una persona speciale che lei definisce essere nel suo presente, un certo. Poco si ...