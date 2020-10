Covid | de Magistris | errori gravi Regione | verso lockdown ++

(Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - NAPOLI, 20 OTT - "Penso ci siano statimoltodellae non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ...

cronaca_news : Covid, de Magistris. 'Errori gravi della Regione, andiamo verso il lockdown' - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: Covid, il sindaco di Napoli De Magistris: «Errori gravi della Regione, la Campania andrà sicuramente al lockdown» https… - mariarosariafil : RT @ilmessaggeroit: Covid, il sindaco di Napoli De Magistris: «Errori gravi della Regione, la Campania andrà sicuramente al lockdown» https… - GiusPecoraro : Ma De Magistris oltre a contrastare e a criticare costantemente DeLuca cosa fa per Napoli e per contrastare il COVID? - blidonni : RT @ilmessaggeroit: Covid, il sindaco di Napoli De Magistris: «Errori gravi della Regione, la Campania andrà sicuramente al lockdown» https… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Magistris

Ieri de Magistris ha sostenuto nella tarda serata una pregiunta a Palazzo San Giacomo dove ciascun assessore ha fatto il report di quello che si sta facendo per cercare di contrastare il Covid e dare ...Andremo sicuramente al lockdown in Campania, sono rimasti 15 posti in terapia intensiva». Così Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, su Rai Radio1 all'interno di Radio anch'io condotto da Giorgio ...