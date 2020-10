Coronavirus | salgono a 4 i pm positivi in Procura a Milano

MartaScollato : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, positivi salgono a quota 1.224, di cui 625 a Roma. D'Amato 'Presto nuova ordinanza' [aggiornamento delle 1… - Notiziedi_it : Coronavirus Lazio, positivi salgono a quota 1.224, di cui 625 a Roma. D’Amato “Presto nuova ordinanza” - FrancescViadel : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, positivi salgono a quota 1.224, di cui 625 a Roma. Oltre 21mila tamponi effettuati. D'Amato 'Presto nuova… - paolorm2012 : Coronavirus Lazio, positivi salgono a quota 1.224, di cui 625 a Roma. D'Amato 'Presto nuova ordinanza'… - CasilinaNews : Pomezia, emergenza Coronavirus: salgono a 58 i positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono

QuiBrescia.it

I casi attivi salgono a 1.252 (+82), a fronte di 12 nuove guarigioni, con il totale che sale a 1.607. In crescita i ricoverati in rianimazione giunti a 6 (+1) e nei reparti di malattie infettive, 73 ...Per capire l’evoluzione assunta dalla diffusione del Coronavirus, è sufficiente comparare i numeri ... di 190.647), oggi 20 ottobre ne sono stati eseguiti 2.016 (il totale è salito a 233.027, la media ...