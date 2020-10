Cile, un anno dopo l’inizio delle proteste c’è ancora partecipazione. E ora è in arrivo il referendum (Di martedì 20 ottobre 2020) Non sono mancati fumogeni, lacrimogeni e alcuni incidenti nel primo anniversario del cosiddetto “estallido social” che un anno fa trascinò gran parte della popolazione Cilena in proteste e mobilitazioni. La scintilla era stata la protesta studentesca contro l’aumento dei biglietti della metropolitana ma ben presto il movimento, con diversi gradi di radicalità e di partecipazione, ha egemonizzato la società Cilena attorno alla parola d’ordine della “Dignidad” e all’obiettivo di rifare la Costituzione. Schermaglie e scontri tra manifestanti e polizia in plaza Italia, ribattezzata plaza de la Dignidad, sono diventati un po’ un rituale, ma con il Covid, e dopo l’esaurimento del movimento, ha sorpreso invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Non sono mancati fumogeni, lacrimogeni e alcuni incidenti nel primo anniversario del cosiddetto “estallido social” che unfa trascinò gran parte della popolazionena ine mobilitazioni. La scintilla era stata la protesta studentesca contro l’aumento dei biglietti della metropolitana ma ben presto il movimento, con diversi gradi di radicalità e di, ha egemonizzato la societàna attorno alla parola d’ordine della “Dignidad” e all’obiettivo di rifare la Costituzione. Schermaglie e scontri tra manifestanti e polizia in plaza Italia, ribattezzata plaza de la Dignidad, sono diventati un po’ un rituale, ma con il Covid, el’esaurimento del movimento, ha sorpreso invece ...

