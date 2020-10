Belgio: «La paura di molti è che fra 15 giorni chiuda tutto» (Di martedì 20 ottobre 2020) «I bambini vanno a scuola e per loro c’è lo sport». È la prima cosa che dicono gli italiani che vivono in Belgio, il paese al centro della crisi pandemica in Europa. La scuola è il segnale della normalità. Ci sono un numero limitato di focolai, fino ai 12 anni non si porta la mascherina. «A scuola è come se il coronavirus non esistesse» racconta Matteo che ha 11 anni e può ancora anche fare sport. È un angolo di vita come era prima, in una situazione molto difficile. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) «I bambini vanno a scuola e per loro c’è lo sport». È la prima cosa che dicono gli italiani che vivono in Belgio, il paese al centro della crisi pandemica in Europa. La scuola è il segnale della normalità. Ci sono un numero limitato di focolai, fino ai 12 anni non si porta la mascherina. «A scuola è come se il coronavirus non esistesse» racconta Matteo che ha 11 anni e può ancora anche fare sport. È un angolo di vita come era prima, in una situazione molto difficile.

zeussotto : #covid #Belgio Paura tra #Italiani di #Bruxelles: il governo non fa più #tamponi per verificare che la persona sia… - conamorechiara : Comunque ieri una mia amica mi ha parlato della situazione covid in Belgio (specialmente nei campus universitari) e… - edcguitar : @7Robymar Lukaku ha delle statistiche col Belgio che fanno paura. Giocatore clamoroso, chissà se ora quest'uomo vale 83 milioni. - PolicyMaker_mag : La paura della seconda ondata di #Covid19 paralizza l’Europa. #Macron parlerà questa sera alla #Francia. #Germania… - CarloUlivi : @felpa75 @j_pamyy @pbecchi Anche oggi circa 40 morti di paura, giusto xké il covid è una invenzione. Inghilterra, b… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio paura Belgio: «La paura di molti è che fra 15 giorni chiuda tutto» Vanity Fair Italia Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Galles in lockdown, Belgio chiude bar e ristoranti: 'Tsunami in arrivo'

Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 20 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 09.00 In Europa il Covid fa paura. Galles in lockdown, Belgio chiude bar e ristoranti: ...

Covid, i due ministri positivi e la paura al Consiglio europeo

E anche il secondo del 16 ottobre, motivo per cui Borrell era uscito dall’isolamento perché trascorsi i sette giorni previsti dal Belgio dal giorno del contatto. Sabato 17 ottobre è tornato in ...

Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 20 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 09.00 In Europa il Covid fa paura. Galles in lockdown, Belgio chiude bar e ristoranti: ...E anche il secondo del 16 ottobre, motivo per cui Borrell era uscito dall’isolamento perché trascorsi i sette giorni previsti dal Belgio dal giorno del contatto. Sabato 17 ottobre è tornato in ...