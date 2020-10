Atp Vienna 2020: probabile wild card per Jannik Sinner (Di martedì 20 ottobre 2020) Jannik Sinner riceverà con molte probabilità una wild card per partecipare al torneo Atp 500 di Vienna 2020.Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportface.it, il giovane altoatesino è vicino a ricevere la wild card per l’evento in programma da lunedì 26 ottobre nella capitale austriaca, uno degli ultimi tornei della stagione prima del Masters 1000 di Parigi Bercy e delle Atp Finals. Sinner, che all’ultimo Roland Garros ha raggiunto i quarti di finale, è impegnato in questa settimana nel secondo torneo di Colonia. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020)riceverà con molte probabilità unaper partecipare al torneo Atp 500 di.Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportface.it, il giovane altoatesino è vicino a ricevere laper l’evento in programma da lunedì 26 ottobre nella capitale austriaca, uno degli ultimi tornei della stagione prima del Masters 1000 di Parigi Bercy e delle Atp Finals., che all’ultimo Roland Garros ha raggiunto i quarti di finale, è impegnato in questa settimana nel secondo torneo di Colonia.

