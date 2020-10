Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 – 30 ottobre | Silvia svela la verità a Zia Ernesta Torna un antico amore di Salvatore e arriva Serena

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)Il26 – 30: grosse novità in vista per la soap! Quali? Vediamolo!Illunedì 26: compromesso trae Luciano per via di ZiaSi intuisce chee Laura hanno fatto pace. L’Amato e Marcello sono impazienti di sapere se Adelaide di Sant’Erasmo abbia gradito i dolci della Parisi per proporli al Circolo. Federico si è offerto di farglieli assaggiare. Luciano non si aspettava che Ziasi trattenesse di più, ma la sua posizione nei confronti dinon cambia. Perciò ...