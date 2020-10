Van Dijk: “Tutto avviene per un motivo, lavorerò duramente. Tornerò presto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Virgil Van Dijk dovrà stare fermo per diversi mesi a causa della rottura del crociato anteriore durante il derby con l’Everton, dopo un duro scontro con Pickford. Il centrale olandese del Liverpool ha scritto una lunga lettera sui social dove descrive il suo stato d’animo di questo momento difficile e parla del suo rientro in campo. Queste le sue parole: “Ho incontrato un importante specialista per pianificare nei minimi dettagli la mia riabilitazione dopo l’incidente. Ora sono completamente concentrato sul mio recupero e farò tutto il possibile per tornare il più rapidamente possibile. Nonostante l’evidente delusione, sono fermamente convinto che nelle difficoltà ci siano opportunità e con l’aiuto di Dio mi assicurerò di tornare meglio, più in forma e più forte che mai. Nel ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Virgil Vandovrà stare fermo per diversi mesi a causa della rottura del crociato anteriore durante il derby con l’Everton, dopo un duro scontro con Pickford. Il centrale olandese del Liverpool ha scritto una lunga lettera sui social dove descrive il suo stato d’animo di questo momento difficile e parla del suo rientro in campo. Queste le sue parole: “Ho incontrato un importante specialista per pianificare nei minimi dettagli la mia riabilitazione dopo l’incidente. Ora sono completamente concentrato sul mio recupero e farò tutto il possibile per tornare il più rapidamente possibile. Nonostante l’evidente delusione, sono fermamente convinto che nelle difficoltà ci siano opportunità e con l’aiuto di Dio mi assicurerò di tornare meglio, più in forma e più forte che mai. Nel ...

DiMarzio : #Liverpool, brutta notizia per #Klopp. L'infortunio di #VanDijk si è rivelato serio - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? #Liverpool, #vanDijk: 'Nel calcio, come nella vita, credo che tutto avvenga per un motivo' ?? Il messaggio social del d… - BombeDiVlad : ?? #Liverpool, #vanDijk: 'Nel calcio, come nella vita, credo che tutto avvenga per un motivo' ?? Il messaggio socia… - lunatica10001 : RT @ilRomanistaweb: ?? Zaniolo e Van Dijk uniti dall'infortunio e arriva il messaggio del talento giallorosso - ilRomanistaweb : ?? Zaniolo e Van Dijk uniti dall'infortunio e arriva il messaggio del talento giallorosso -