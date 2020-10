Una rara opera di de Chirico all' asta da Sotheby' s

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 19 OTT - Un raro capolavoro di Giorgio desarà il pezzo forte della vendita di arte moderna e impressionismo da's a New York prevista per il 28 ottobre. Si tratta de '...

NEW YORK, 19 OTT - Un raro capolavoro di Giorgio de Chirico sarà il pezzo forte ... Si tratta de 'Il pomeriggio di Arianna' del 1913, stimato tra i 10 ed i 15 milioni di dollari. L'opera è una delle ...