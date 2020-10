Un bambino su tre nel mondo rischia la povertà. Così la pandemia distrugge i sogni di una generazione (Di lunedì 19 ottobre 2020) A causa del Covid, 150 milioni di bambini in più, in tutto il pianeta, rischiano di cadere in povertà entro la fine dell’anno: vuol dire che 1 minore su 3 al mondo potrebbe vivere senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali; 6,7 milioni di bambini sotto i cinque anni in più che potrebbero finire nella morsa letale della malnutrizione acuta e 426 bambini al giorno, 1 ogni 4 minuti, che solo in Africa rischiano di morire di fame entro la fine del 2020. L’allarme per una generazione che rischia di perdersi arriva da Save the Children - l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro - che diffonde oggi il suo nuovo rapporto “Proteggiamo i bambini. Whatever it takes”, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) A causa del Covid, 150 milioni di bambini in più, in tutto il pianeta,no di cadere in povertà entro la fine dell’anno: vuol dire che 1 minore su 3 alpotrebbe vivere senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali; 6,7 milioni di bambini sotto i cinque anni in più che potrebbero finire nella morsa letale della malnutrizione acuta e 426 bambini al giorno, 1 ogni 4 minuti, che solo in Africano di morire di fame entro la fine del 2020. L’allarme per unachedi perdersi arriva da Save the Children - l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro - che diffonde oggi il suo nuovo rapporto “Proteggiamo i bambini. Whatever it takes”, ...

Nell'ultimo rapporto di Save The Children gli impatti di Covid sui più giovani. Anche in Italia balzo della povertà minorile. L'appello della ong: “Proteggiamo i bambini. Whatever it takes” ...

