Salvini attacca Conte: ecco come sono costretti a viaggiare lavoratori e studenti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Matteo Salvini mette il dito nella piaga attaccando il Governo grillino. “ecco come sono costretti a viaggiare lavoratori e studenti, su questo da Conte neanche una parola. Cosa ha fatto il governo in questi mesi per potenziare e mettere in sicurezza il trasporto pubblico? Coprifuoco alle 21 e caos alle 8 del mattino? Basta prese in giro”. Così su facebook il leader della Lega. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Matteomette il dito nella piagando il Governo grillino. “, su questo daneanche una parola. Cosa ha fatto il governo in questi mesi per potenziare e mettere in sicurezza il trasporto pubblico? Coprifuoco alle 21 e caos alle 8 del mattino? Basta prese in giro”. Così su facebook il leader della Lega.

LegaSalvini : COSÌ TORNIAMO INDIETRO. MATTEO #SALVINI ATTACCA CONTE SUL COVID - galata_mf : RT @LegaSalvini: #DPCM, #SALVINI ATTACCA CONTE: «UNA SOLA TELEFONATA DI UN MINUTO, QUESTA NON È COLLABORAZIONE» - clabellocchi : RT @LegaSalvini: #DPCM, #SALVINI ATTACCA CONTE: «UNA SOLA TELEFONATA DI UN MINUTO, QUESTA NON È COLLABORAZIONE» - cinziaspoletini : RT @LegaSalvini: #DPCM, #SALVINI ATTACCA CONTE: «UNA SOLA TELEFONATA DI UN MINUTO, QUESTA NON È COLLABORAZIONE» - Vince80564611 : RT @Noiconsalvini: #DPCM, #SALVINI ATTACCA CONTE: «UNA SOLA TELEFONATA DI UN MINUTO, QUESTA NON È COLLABORAZIONE» -