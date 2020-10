Rennes-Krasnodar | formazioni e dove vederla

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 20 Ottobre 2020 nello Stadio Roazhon Park alle ore 21:00 si disputerà la partita di Champions League. La squadra di casa ha iniziato più che bene la stagione del campionato francese. Ora lo guida insieme al Psg con 15 punti. Il, invece, dopo 11 giornate nel campionato russo, si trova a 18 punti in classifica in sesta posizione. Leggi anche: Olympiacos-Marsiglia, probabilie Tv(4-3-3): Salin, Traore, Rugani, Aguerd, Dalbert, Bourigeaud, Nzonzi, Tait, Terrier, Guirassy, Camavinga.(4-2-3-1): Safonov, Petrov, Kaio, Sorokin, Chemov, Olsson, Vilhena, Suleymanov, Cabella, Ionov, Berg. ...

La partita Rennes - Krasnodar del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata della Champions League, calcio d’inizio alle o ...Le probabili formazioni di Rennes-Krasnodar, match valido per la prima giornata del gruppo E di Champions League di scena al Roazhon Park ...