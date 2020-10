Muore sull' autobus ma nessuno se ne accorge | Sembrava addormentato

(Di lunedì 19 ottobre 2020) E' morto. Ha avuto un malore, si sarebbe accasciato sul sedile. Mase ne è accorto . Solo alla fine del turno l'autista ha capito che qualcosa non andava. Accade a Viareggio . La ...

dieffepi : RT @qn_lanazione: Muore sull'autobus ma nessuno se ne accorge - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Muore sull'autobus ma nessuno se ne accorge - qn_lanazione : Muore sull'autobus ma nessuno se ne accorge - pino_nostro : RT @solo_Roby: Il mio pensiero sull’editoriale di Giannini dalla terapia intensiva è che si, si muore così. Da Marzo. Mi spiace per lui e g… - antonellabarra6 : RT @solo_Roby: Il mio pensiero sull’editoriale di Giannini dalla terapia intensiva è che si, si muore così. Da Marzo. Mi spiace per lui e g… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore sull

LA NAZIONE

Non si muore di solo Covid, purtroppo ... assistenza che “l’assicurese” da sempre ha reso necessario per il consumatore medio. Concordiamo sulla discesa dei prezzi nell’assicurazione auto, un buon ...Oggi l'Italia piange la morte di un noto direttore artistico, stroncato da un infarto, mentre tornava a casa per trascorrere il weekend ...