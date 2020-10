MotoGP | Quartararo | ' Problemi di pressione | è stato come guidare sull' acqua'

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sembrava una garatutte le altre per Fabioquella del Gran Premio d'Aragon . Al via; scattato bene dalla pole position, lottando subito per la vetta con Maverick Vinales e restando ...

Ci hanno provato prima Andrea Dovizioso, poi Fabio Quartararo: ora tocca a Joan Mir tentare la fuga decisiva per il titolo della MotoGP. Ad Aragon il catalano si è messo alle spalle la domenica-no di ...Per Quartararo, la pole è stata la 10^ in top ... ed ha un ruolino di marcia impressionante in MotoGP, con 22 prime file in 29 qualifiche, esattamente tre su quattro. In gara tuttavia ha ...