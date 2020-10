Morto Lello Sanfilippo | storico dj di Radio Time Palermo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Lutto nel mondo della musica, un malore ha stroncato ail dj, 57 anni. L'editore dis'è spento per problemi al cuore. Si definiva lungimirante e stakanovista e confessava che laera «una delle più grandi passioni. della sua vita. Animatore e scopritore di talenti, era nato il 7 luglio 1963. Tra le sue principali scoperte: la cantante Giulia Pastorello, entrata a fare parte del cast di "Amici" di Maria De Filippi.Migliaia i commenti che si leggono sui vari social. Chi lo ha definito un rivoluzionario, chi un grande imprenditore,era amato per il suo carisma. "Tutto questo è assurdo – dice Massimo Pisciotta, uno degli speaker del network – abbiamo chattato e ...

30 e ora Lello non c’è più”. Sette anni fa era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mentre si recava con uno scooter nella sede della radio. Dopo una lunga degenza si era poi ripreso.E’ morto improvvisamente questa sera Lello Sanfilippo, storico titolare di Radio Time. Aveva 57 anni. Ancora le notizie sono frammentarie, ma pare che la causa del decesso sia un infarto che non gli h ...