Io ti cercherò: trama della terza puntata, stasera su Rai1 (Di lunedì 19 ottobre 2020) stasera su Rai1, alle 21:25, torna la serie tv con Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti: la trama della terza puntata. Io ti cercherò torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la terza puntata. La serie tv con Alessandro Gassmann, coproduzione di Rai Fiction e Publispei di Verdiana Bixio, anche questa settimana si è rivelata un successo per gli ascolti. I nuovi episodi di Io ti cercherò, scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Massimo Bavastro e Monica Rametta, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, sveleranno segreti nascosti nel passato dei protagonisti, che dovranno riuscire a mantenere la lucidità e le apparenze. Questa terza serata porterà le ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020)su, alle 21:25, torna la serie tv con Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti: la. Io ti cercherò tornasu, alle 21:25, con la. La serie tv con Alessandro Gassmann, coproduzione di Rai Fiction e Publispei di Verdiana Bixio, anche questa settimana si è rivelata un successo per gli ascolti. I nuovi episodi di Io ti cercherò, scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Massimo Bavastro e Monica Rametta, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, sveleranno segreti nascosti nel passato dei protagonisti, che dovranno riuscire a mantenere la lucidità e le apparenze. Questaserata porterà le ...

UnDueTreBlog : Io ti Cercherò – Terza puntata del 19 ottobre 2020 – Trama e anticipazioni. - ___hayalperest : @adelaidejb00 I primi due li ho già letti, stupendi, amo tanto i classici della letteratura, cercherò la trama dell'altro, grazie mille?????? - Mauxa : #IoTiCerchero successo per la fiction di Rai 1: anticipazioni trama episodi del 19 ottobre - Mauxa : #ioticercherò successo per la fiction di Rai 1: anticipazioni trama episodi del 19 ottobre - doddy610 : RT @GassmanGassmann: Io ti cercherò, successo per la fiction di Rai 1: anticipazioni trama episodi del 19 ottobre - ?????? -