Erano stati assolti dallo stupro perché "la vittima è mascolina": condannati in Appello (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Corte di Appello di Perugia ha ribaltato, dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione, la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva assolto due giovani sudamericani accusati di aver violentato una ragazza peruviana a Senigallia, con un verdetto che fece scalpore perché si faceva riferimento anche alla “mascolinità” della ragazza per dare credito alla versione assolutoria dei due imputati e, al contrario, minare la credibilità della vittima.Nei confronti dei due è stata così confermata la sentenza di primo grado che aveva condannato uno a 5 anni e l’altro a 3 anni di reclusione. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Corte didi Perugia ha ribaltato, dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione, la sentenza della Corte didi Ancona che aveva assolto due giovani sudamericani accusati di aver violentato una ragazza peruviana a Senigallia, con un verdetto che fece scalpore; si faceva riferimento anche alla “mascolinità” della ragazza per dare credito alla versione assolutoria dei due imputati e, al contrario, minare la credibilità della.Nei confronti dei due; stata così confermata la sentenza di primo grado che aveva condannato uno a 5 anni e l’altro a 3 anni di reclusione.

OfficialASRoma : Anche oggi all'Olimpico abbiamo ospitato con piacere operatori sanitari in prima linea contro il Covid-19 ?? Tra i… - chetempochefa : 'Un comandante della guardia costiera libica accusato dal Consiglio di sicurezza dell’ONU di essere un pericoloso t… - LiberoPetrucci : RT @PlacidiPaola: Chiuso di nuovo il Tribunale di Terni . Collega avvocato ricoverato in rianimazione , positivi al Covid anche due medici… - chiastico : @matteo4993 Un prof che conoscevo aveva ricevuto fondi di ricerca per una borsa tra l'uscita del bando e il concors… - RinoSimeoni : RT @HuffPostItalia: Erano stati assolti dallo stupro perché 'la vittima è mascolina': condannati in Appello -

Ultime Notizie dalla rete : Erano stati Sora – Coronavirus: oggi 11 casi positivi, 36 altri casi non erano stati registrati TG24.info SPORT. PAMBIANCHI (CIWAS): CI CHIUDONO? DICANO QUANTI FOCOLAI IN PALESTRE

dal 25 maggio a oggi quante sono state le strutture sportive controllate e quante sono state trovate non a norma. Qui non si sta decidendo sulla base delle evidenze scientifiche e sul tracciamento, ma ...

Labaro, “Riaprite la biblioteca Galline Bianche!”

Eppure i rinforzi ci sarebbero. Stando a quanto pubblicato da il Messaggero lo scorso 16 ottobre pare che i vincitori del recente concorso per bibliotecari siano stati dirottati negli uffici dei ...

dal 25 maggio a oggi quante sono state le strutture sportive controllate e quante sono state trovate non a norma. Qui non si sta decidendo sulla base delle evidenze scientifiche e sul tracciamento, ma ...Eppure i rinforzi ci sarebbero. Stando a quanto pubblicato da il Messaggero lo scorso 16 ottobre pare che i vincitori del recente concorso per bibliotecari siano stati dirottati negli uffici dei ...