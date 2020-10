Chiudere il Parlamento per Covid? Gli uomini di Stato non hanno il diritto di mostrare paura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – «Tutti gli uomini hanno diritto ad avere paura; però, quando uomo sceglie la politica e nella politica emerge come uomo di Stato, come uomo rappresentativo dello Stato, non perde il diritto ad avere paura ma perde il diritto a mostrare la paura». Così diceva Indro Montanelli nel ciclo di interviste riguardanti la storia dell’Italia del ‘900 rilasciate ad Alain Elkann negli anni ’90. Un monito, questo, da cui traspira onore e dignità, un monito che rappresenta una visione dello Stato e della classe politica ben lontana, purtroppo, da quella che caratterizza l’attuale contesto. Montanelli pronunciava questa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – «Tutti gliad avere; però, quando uomo sceglie la politica e nella politica emerge come uomo di, come uomo rappresentativo dello, non perde ilad averema perde illa». Così diceva Indro Montanelli nel ciclo di interviste riguardanti la storia dell’Italia del ‘900 rilasciate ad Alain Elkann negli anni ’90. Un monito, questo, da cui traspira onore e dignità, un monito che rappresenta una visione delloe della classe politica ben lontana, purtroppo, da quella che caratterizza l’attuale contesto. Montanelli pronunciava questa ...

IlPrimatoN : 'Furfanti, volete vivere in eterno?' - ilbarone1967 : RT @NoEvilHero: Invece di bloccare tutto un'altra volta potremmo chiudere il parlamento e mandare i politici in cassa integrazione. Così fa… - GuidiClelia : RT @kiara86769608: Luigi Di Maio Abbiamo fatto quasi le 4 del mattino per chiudere i numeri della manovra. Un lavoro complesso che ha vist… - NoEvilHero : RT @NoEvilHero: Invece di bloccare tutto un'altra volta potremmo chiudere il parlamento e mandare i politici in cassa integrazione. Così fa… - marcymarcy17 : RT @kiara86769608: Luigi Di Maio Abbiamo fatto quasi le 4 del mattino per chiudere i numeri della manovra. Un lavoro complesso che ha vist… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiudere Parlamento Chiudere il Parlamento per Covid? Gli uomini di Stato non hanno il diritto di mostrare paura Il Primato Nazionale Parlamento, il voto a distanza è una misura di buonsenso: non si sprechi altro tempo prezioso

Prevediamo la possibile implementazione della didattica digitale integrata e flessibilità sugli orari di ingresso e uscita per le scuole superiori per non affrontare una volta per tutte il nodo dei tr ...

"Il Parlamento non faccia come Schettino"

Dopo che il coronavirus ha colpito 20 deputati, il presidente Roberto Fico ha messo la Camera in quarantena per una settimana. Il centrodestra si oppone al voto a distanza: "Il Parlamento vada avanti" ...

Prevediamo la possibile implementazione della didattica digitale integrata e flessibilità sugli orari di ingresso e uscita per le scuole superiori per non affrontare una volta per tutte il nodo dei tr ...Dopo che il coronavirus ha colpito 20 deputati, il presidente Roberto Fico ha messo la Camera in quarantena per una settimana. Il centrodestra si oppone al voto a distanza: "Il Parlamento vada avanti" ...