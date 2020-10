Castagne, Coldiretti: “In Campania dopo 10 anni una buona annata” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dal Cilento al Garigliano, passando per il Partenio, dal sud al nord della Campania i Castagneti tornano ovunque a dare i loro deliziosi frutti dopo oltre dieci anni di produzione quasi azzerata dal cinipide. Coldiretti Campania stima che l’annata castanicola 2020, ancora in corso, darà una produzione di circa 16 milioni di chilogrammi, al netto dei problemi di siccità e delle trombe d’aria che hanno danneggiato alcune aree. La produzione della Campania è il 45% di quella nazionale e complessivamente si annuncia come di buona qualità. La regione vanta tre prodotti a marchio europeo: la Castagna di Montella Igp, il Marrone di Roccadaspide ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dal Cilento al Garigliano, passando per il Partenio, dal sud al nord dellati tornano ovunque a dare i loro deliziosi fruttioltre diecidi produzione quasi azzerata dal cinipide.stima che l’annata castanicola 2020, ancora in corso, darà una produzione di circa 16 milioni di chilogrammi, al netto dei problemi di siccità e delle trombe d’aria che hanno danneggiato alcune aree. La produzione dellaè il 45% di quella nazionale e complessivamente si annuncia come diqualità. La regione vanta tre prodotti a marchio europeo: la Castagna di Montella Igp, il Marrone di Roccadaspide ...

Da qui la richiesta di Coldiretti di assicurare più controlli sull’origine delle castagne messe in vendita in Italia per evitare che diventino tutte, incredibilmente, tricolori. Ancora peggiore è la ...

